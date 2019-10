A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Farmacêuticos realiza amanhã, dia 11 de Outubro, a conferência ‘Farmacovigilância: Uma responsabilidade de todos’. Este evento irá decorrer, pelas 17 horas, no The Vine Hotel, no Funchal.

Além disso, a conferência contará com a participação da directora da Direcção de Gestão de Risco de Medicamentos do Infarmed, Fátima Canedo, assim como...