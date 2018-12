O concerto ‘Fantasia de Natal’ protagonizado pelo DIÁRIO, a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), com produção da Yellow Star Company, vai regressar em 2019.

A garantia foi dada ontem por Carlos Perneta, director de Marketing do DIÁRIO, depois das duas sessões do evento que se realizaram no Centro de Congressos da Madeira. Foram duas sessões...