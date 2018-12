Fantasia de Natal enche quadra de música e magia

O DIÁRIO entra no espírito da quadra dando novamente a mão à Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e à Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para a promoção pelo quarto ano consecutivo de um concerto alusivo ao Natal pensado para as famílias. O espectáculo realiza-se no Centro de Congressos da Madeira no dia 15 em duas sessões, uma às 18 horas e uma segunda às 20h. A direcção é...