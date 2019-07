Faltou o golo, esse bem raro

Ao segundo jogo de preparação no Algarve, segundo empate, desta feita sem golos e frente ao SC Farense, equipa da II Liga mas que aposta fortemente na subida de divisão.

Refira-se que este segundo jogo surgiu 24 horas depois do primeiro, efectuado contra o Portimonense, e numa fase (o plantel treinou de manhã em Lagoa) em que o trabalho de pré-temporada é exigente e gera um natural cansaço entre os jogadores. Depois, e relativamente aos verde-rubros, há um novo treinador, alguns jogadores novos e novas ideias, que levam o seu tempo implementar. Mas há um dado a sublinhar e a reter: Nuno Manta Santos trabalha um modelo de jogo que altera muito os hábitos antigos, reconhecendo, ele próprio, que há ainda muito para trabalhar e corrigir.

Algumas dificuldades na 1ª parte

Neste segundo jogo, disputado no Estádio Capitão Josino da Costa, em Lagoa (este ano o Marítimo não está a utilizar o Estádio da Bela Vista, também em Lagoa, mas sim este mais rudimentar, mas com as condições mínimas para este tipo de trabalho), Nuno Manta Santos utilizou inicialmente um ‘onze’ alternativo, que sentiu algumas dificuldades perante um Farense, treinado por Sérgio Vieira, intenso e agressivo, e que foi incómodo, em muitos momentos, para a formação maritimista.

Nesta etapa inicial houve situações de golo nas duas áreas - o Farense ainda teve um golo anulado pelo árbitro João Coelho, da Associação de Futebol do Algarve - mas as defesas levaram sempre a melhor sobre os ataques, pelo que o golo, esse bem precioso no futebol, foi coisa que não se viu. Nem na primeira parte nem na etapa complementar. Mas foi, mesmo assim, um jogo dividido e, a espaços, com um Farense mais perto da área maritimista.

Melhor na etapa complementar

Com um ‘onze’ substancialmente diferente na segunda parte, o Marítimo deu então melhor conta do recado, jogou mesmo melhor, muito por culpa da dupla formada por Bambock e Fabricio Baiano, que transmitiu outra consistência ao meio campo e libertou os extremos Correa e Erivaldo (este a estrear-se nestes jogos no Algarve) para a criação de alguns lances que incomodaram a defesa do Farense.

Na segunda parte, de facto, o Marítimo esteve melhor e foi melhor que os algarvios, mas faltou o golo. Ou melhor, faltou uma melhor objectividade na finalização dos lances criados, sendo certo que faltará ainda um ponta de lança com faro de golo, que se junte a Getterson, que vem dando boas indicações neste inicio de temporada. Alguém que Nuno Manta Santos certamente espera para melhor completar o plantel que dirige.

Farense ambicioso

O Farense, cujos responsáveis apontam a subida de divisão como meta para esta temporada, apresentou, frente ao Marítimo, este ‘onze’ incial: Hugo Marques; Bandarra, Miguel Vieira, Cássio, Sualehe; Bura, Fabrício Isidoro; Fábio Nunes, Mayambela, Fabrício Simões e Mayambela.

*COM HÉLIO NASCIMENTO