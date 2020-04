No total da Região Autónoma da Madeira, as poucas dificuldades de acesso ao ensino à distância estão mais dependentes da posse de equipamentos tecnológicos, como computador, tablet ou smartphone, do que da ligação dos lares à Internet. Esta é uma das conclusões do inquérito do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação (SRE), enviado pelas escolas às famílias madeirenses...