“Falta de seriedade” valeu chumbo do PSD

“Há uma quebra de confiança da nossa parte relativamente a este Orçamento e temos sérias dúvidas da sua implementação, tanto mais quando as únicas grandes medidas que o mesmo apresenta são do passado e estão por concretizar desde 2018”. A afirmação é de Jorge Vale, vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal (CMF), que justifica o voto do seu partido contra o Orçamento desta...