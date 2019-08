Compete à entidade que certifica os equipamentos salva-vidas a responsabilidade de garantir que as mesmas cumprem com todos os requisitos determinados por normas internacionais. No caso da balsa salva-vidas do naufragado atuneiro ‘Setemar’, as graves falhas denunciadas pelos sete pescadores madeirenses salvos após cerca de 80 horas à deriva, vão ser imputadas à entidade privada...