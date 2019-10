Falência da Thomas Cook agravou contra-ciclo no Turismo da Madeira

Com o turismo na Região em contra-ciclo, agravado pela recente falência do (muito) influente operador turístico Thomas Cook, os hoteleiros madeirenses não escondem a apreensão e até pessimismo quanto ao futuro imediato do sector. Agora que já só faltam dois meses para o Natal e Passagem de Ano, sendo este o mais importante cartaz turístico da Madeira, só os hotéis localizados no...