Conceição Pereira, co-fundadora do Bloco de Esquerda na Madeira e a primeira pessoa a dar a cara, na Região, pelo projecto político do BE, faleceu ontem aos 84 anos.

Em declarações ao DIÁRIO, Roberto Almada, antigo coordenador político do BE, falou de uma “mulher de armas que toda a vida lutou pelos direitos das mulheres”. Tinha 84 anos e sempre foi uma mulher interventiva na luta...