Falcoaria madeirense ‘conquista’ continente

A falcoaria madeirense está a ganhar asas. A ‘TFalcon’ acabou de fechar contrato com cinco empresas do continente para a prestação de serviços de controlo de pragas. É a expansão do negócio além mar da empresa gaulesa que já factura perto de um milhão de euros por ano e eleva para 40 o número de espaços supervisionados por esta ‘força aérea’ composta por 30 águias e falcões.

Um luxuoso...