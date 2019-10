Nos EUA há mais uma madeirense a provar que também podemos ser os ‘melhores do mundo’ nos campos da medicina e da ciência.

A médica, Susana Vacas, actualmente professora assistente em anestesiologia e medicina perioperatória na David Geffen School of Medicine da Universidade da Califórnia em Los Angeles, foi recentemente premiada com uma bolsa de investigação, no valor de 1 milhão...