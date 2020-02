O Núcleo da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da delegação de Machico, realiza, pelo terceiro ano consecutivo, a Noite de Fados, com Caldo Verde, no Engenho do Porto da Cruz.

“Esta iniciativa tem por objectivo a angariação de donativos, que irão reverter para as acções da Liga a realizar na Madeira, em especial no apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias,...