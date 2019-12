Extrema-direita ataca humoristas

Um grupo de extrema-direita reivindicou ontem a autoria de um ataque com ‘cocktails molotov’ contra a sede da produtora brasileira do programa humorístico Porta dos Fundos, ocorrido na véspera de Natal, no Rio de Janeiro. Os alegados autores do ataque disseram pertencer ao Comando da Indulgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e assumiram o acto num...