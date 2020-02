Susana Prada, Amílcar Gonçalves e Paula Menezes, serão ouvidos no parlamento madeirense na próxima sexta-feira, dia 21 de Fevereiro, pela ‘Comissão de Inquérito à Actuação do Governo Regional no que se relacionada com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’. O líder da bancada parlamentar socialista, requerente da audição, contesta a inquirição dos governantes...