“O que fica aqui no ar é que não é da competência da SREI [Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas], nem da DROTA [Direcção Regional de Ordenamento Territorial e do Ambiente]”, disse a dado momento a deputada socialista Sílvia Silva, ontem, durante a ‘Comissão de Inquérito à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e...