A exposição temporária ‘Luminu. História de uma colheita’, que está patente na Capela de Nossa Senhora da Oliveira/Boa Viagem, foi prolongada até 26 de Junho, podendo ser visitada das 10 às 16 horas.

A proposta artística do artista Martinho Mendes consiste numa instalação específica que dialoga com lugar sagrado. Propõe uma evocação de algumas memórias relacionadas com a aluvião...