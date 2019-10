Exposição celebra 450 anos do Colégio dos Jesuítas

O Museu de Arte Sacra do Funchal e a Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa) uniram esforços e assinalam os 450 anos da fundação do Colégio dos Jesuítas do Funchal com uma exposição temporária comissariada pelo professor e historiador Rui Carita, a inaugurar amanhã, às 18 horas. Esta exposição serve ainda para celebrar o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja...