Portugal garantiu ontem o apuramento para o Euro’2020, depois de vencer um jogo bem complicado no Luxemburgo (2-0), na despedida do Grupo B, num encontro em que valeu a eficácia e maior experiência lusa. Com zero graus de temperatura e com o relvado visivelmente em mau estado, Portugal teve muitas dificuldades para sair do Luxemburgo com uma vitória, frente a um rival que até chegou...