Carlão, que expectativas para este regresso ao Funchal, para dar um ‘showcase’ do seu novo álbum no próximo sábado, 15 de Dezembro, no Copacabana do Casino da Madeira? Não tenho más memórias da Madeira e do seu público, por isso as expectativas são muito boas. Não se tratando de um concerto com a duração ou formação completa é uma oportunidade muito boa de dar a conhecer um pouco...