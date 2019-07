Os Capitão Fausto actuam sábado na Fortaleza do Pico, no Funchal, sendo este o segundo concerto da série ‘NOS Apresenta’. A conhecida banda de rock já esteve na Madeira e Domingos Coimbra revela que “é sempre uma alegria voltar”. O espectáculo deste dia 6 de Julho será uma ‘viagem’ por todos os álbuns do grupo.

O vosso último álbum ‘A Invenção do Dia Claro’ foi gravado em 2017,...