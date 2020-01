Os adversários do actual Governo, em especial, do CDS, têm insistido na ideia de que o peso do partido de Rui Barreto e José Manuel Rodrigues é irrelevante. Já nesta semana, o líder parlamentar do PS escreveu no DIÁRIO que os departamentos do actual executivo, que estão à responsabilidade do CDS, são os que têm menos peso político e orçamental.

A questão do peso político é mais difícil...