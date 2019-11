O Sporting ascendeu ontem à liderança do Grupo D da Liga Europa em futebol, ao somar o terceiro triunfo consecutivo, no reduto do lanterna-vermelha Rosenborg, por 2-0, em encontro da quarta jornada, e onde os leões tiveram uma exibição bem conseguida, nomeadamente nos primeiros 45 minutos.

Depois de ter vencido em casa os nórdicos por 1-0, os ‘leões’ ganharam em Trondheim com tentos...