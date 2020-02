O antigo secretário regional dos Recursos Naturais, Manuel António Correia, garantiu, ontem, no tribunal do Funchal, no início do seu julgamento pelo crime de prevaricação/abuso de poder, que não tinha conhecimento de qualquer ilegalidade quando em 2005 e 2006 autorizou a concessão de licenças para pesca de atum que acabaram por ser vendidas a armadores japoneses e chineses, que...