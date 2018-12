Ex-director condenado por provocar acidente fatal

O antigo director regional de Estradas, Filipe Ferreira, foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa pelo crime de homicídio por negligência, devido a um acidente rodoviário ocorrido a 20 de Janeiro de 2016, na Nazaré, do qual resultou a morte de uma senhora de 78 anos. A decisão, com data de 4 de Dezembro passado, dá razão a um recurso do Ministério Público, que não concordou...