Ex-colega de Danny põe fim à vida a 28 de Junho

É um caso que está a chocar o mundo do futebol e que resultará na morte (eutanásia) do ex-futebolista Fernando Ricksen, no próximo dia 28 de Junho.

O ex-jogador holandês (defesa central), que partilhou o balneário com o madeirense Danny, no Zenit, pelo qual venceu a Liga Europa pelos russos em 2008 e a Supertaça europeia no ano seguinte, foi diagnosticado em 2013 com uma doença...