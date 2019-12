Evite o consumo impulsivo da Festa

Porque no Natal é (muito) forte o apelo ao consumo, muitas vezes desnecessários e impulsivos, evite arrependimentos e/ou constrangimentos, moderando no consumo e informando-se antes da tomada de decisão através das várias ferramentas que já existem ao dispor do consumidor. Evitar a euforia das compras, mesmo em promoção e/ou em saldos, evita cair na tentação do consumo precipitado....