Tal como todos os estabelecimentos de ensino e como as restantes universidade do país, devido à pandemia do Covid-19, a Universidade da Madeira (UMa) também suspendeu as aulas presenciais a partir da última segunda-feira. Em entrevista ao DIÁRIO, o reitor da UMa, José Carmo, garante que tem havido uma grande adesão dos docentes às ferramentas de ensino à distância mas explica que,...