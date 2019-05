Eventos ‘Sunset Terrace’ voltam ao ‘Castanheiro’

É já a partir de 7 de Junho que os eventos ‘Sunset Terrace’ regressam ao terraço do Castanheiro Boutique Hotel. Assim, entre Junho e Setembro haverá animação todas as sextas-feiras, das 18 às 21 horas, com gastronomia e ainda música seleccionada pelos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Sobre Michael Yang, trata-se de um DJ que se caracteriza sobretudo por ser ecléctico, percorrendo o...