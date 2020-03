Com a chegada da pandemia do Covid-19 ao nosso país, o desporto em território nacional ‘fechou portas’ com destaque para o futebol, no fim-de-semana de 13 e 15 de Março, onde se viu as suas principais ligas serem suspensas por tempo indeterminado.

No que toca ao resto das várias modalidades o caminho foi o mesmo, com paragens de inúmeros campeonatos, mas também com a organização...