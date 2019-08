Um pescador de 57 anos de idade, que se encontrava a bordo do atuneiro ‘Baia do Funchal’, a navegar a cerca de 12 milhas a sueste do Porto do Funchal, foi ontem de manhã evacuado para o Hospital Central do Funchal. Hora e meia após o pedido de socorro a vítima dava entrada nas urgências, depois de resgatada por via marítima.

O alerta foi dado pelas 9h13, através de contacto telefónico...