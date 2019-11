Europa ‘aqui vamos nós’

Todos serão poucos no apoio aos madeirenses do Madeira Andebol SAD que hoje logo às 20 horas, no Pavilhão do Funchal, e domingo, a partir das 17 horas, também naquele recinto, irão defrontar os eslovenos do Maribor, encontros referentes à terceira eliminatória da Taça Challenge.

Um regresso aos palcos europeus daquele que foi o finalista vencido na época passada, momento muito prestigiante...