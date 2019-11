Eurodeputadas comprometem-se de forma pouco ‘cuidadosa’

A 5 de Novembro assinala-se o Dia do Cuidador. Desde 2007 que a Aliança da Alzheimer Europa reúne membros do Parlamento Europeu no apoio às pessoas com demência e seus cuidadores. Sara Cerdas e Cláudia Monteiro de Aguiar comprometeram-se a integrar este grupo mas, passadas as eleições, a promessa terá caído no esquecimento