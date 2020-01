A madeirense Eugénia Azevedo, do Clube Aventura da Madeira, classificou-se no terceiro lugar de seniores femininos, na 8.ª prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco, disputada no último fim-de-semana, em Vila do Conde.

Apesar da pontuação na fase open de 459 pontos, abaixo de outras participações, a arqueira madeirense, a participar na divisão de arcos recurvos, conseguiu superar...