Eugénia Azevedo esteve em destaque nas Caldas

A arqueira madeirense Eugénia Azevedo, do Clube Aventura da Madeira, esteve em plano de destaque no último domingo, na quinta prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco em Sala, realizada nas Caldas da Rainha.

Participando na divisão de arcos recurvos, Eugénia Azevedo obteve 519 pontos, o que lhe valeu a 4.ª posição da geral, entre as 15 participantes nos seniores femininos....