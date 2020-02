As obras para a construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Campanário já estão no terreno.

O Governo Regional, através da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), tem em curso os trabalhos para a construção da ETAR do Campanário e o lançamento de novas redes de drenagem nalguns arruamentos desta freguesia, os quais permitirão eliminar as descargas de águas residuais...