Foi na Assembleia da República e em plena audição ao presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) que o deputado do PSD-M Paulo Neves lamentou a “inexistência de quaisquer avanços concretos no respeitante aos estudos necessários, ao Aeroporto da Madeira, com o objectivo de reavaliar os seus limites de vento”.

Estudos que, sublinha, assumem a maior importância para a...