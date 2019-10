Estudo de Mobilidade ‘adiado’ para 2020

Está atrasado o Estudo de Mobilidade para as centralidades das freguesias de Santa Cruz, Caniço e Camacha, incluindo os principais eixos rodoviários do município. O Estudo que chegou a ser lançado ainda antes do Verão pela Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC), foi entretanto interrompido por questões legais. O procedimento desencadeado não havia sido sujeito a concurso público,...