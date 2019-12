Estudante InsuLar cresce 11%

No ano lectivo 2019/2020 há mais 11% de alunos a estudar fora da Região, inscritos no Programa Estudante InsuLar e a beneficiar do apoio atribuído pelo Governo Regional para aquisição das viagens aéreas. Os dados da Vice-presidência disponibilizados ao DIÁRIO revelam que, no ano lectivo de 2018/2019, o número de alunos registados foi de 2.748 e, para este ano, estão já inscritos...