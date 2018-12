O Estrela da Calheta é um dos candidatos à subida e a direcção liderança por José Manuel Silva apostou em Filipe Neto para comandar a equipa sénior. Com experiência em diferentes patamares, tanto a nível sénior como na formação, Filipe Neto, que foi adjunto de Ivo Vieira no Marítimo e no Aves, e orientou a equipa B verde-rubra, é a aposta para ‘devolver’ o Estrela ao escalão principal...