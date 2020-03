O Troféu Técnico, prova de judo por equipas do Desporto Escolar, realizou-se no Departamento de judo do Clube Naval do Funchal, numa organização da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE).

As escolas presentes foram Ângelo Augusto da Silva, Campanário, Estreito de Câmara de Lobos e Torre, num total de 38 alunos que formaram equipas para mostrar as suas habilidades individuais,...