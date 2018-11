O Xavelhas entrou ontem com o pé direito na I Divisão Regional de futebol ao derrotar o Carvalheiro, por 2-0. No jogo que abriu a versão 2018/2019 do segundo escalão do futebol madeirense, a equipa visitante revelou-se mais eficaz no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal. O Carvalheiro tentou reagir, mas não encontrou argumentos para alterar o rumo do jogo.

O Xavelhas foi uma das...