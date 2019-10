A formação do C.S. Madeira começou da melhor forma a sua participação no Campeonato Nacional da II Divisão feminina de voleibol, ao derrotar ontem à tarde o Infesta, num jogo a contar para a primeira jornada da competição, realizado no Pavilhão da Levada.

A equipa madeirense foi globalmente superior à equipa nortenha, arrancando um triunfo moralizador numa época em que aposta na...