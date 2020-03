A estreia do co-piloto madeirense Victor Calado, no Campeonato Nacional de Ralis, acabou por ficar marcada pela desistência, após a sexta prova do Rali Serras de Fafe e Felgueiras.

Um problema na transmissão do Citroen C3 R5, conduzido por Diogo Gago, acabou for dificultar a vida à equipa da Play/AutoAçoreana Racing.

“Tivemos um problema com o diferencial traseiro da viatura, que...