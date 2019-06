O grupo parlamentar do PSD destacou ontem as políticas desenvolvidas pelo Governo Regional em matéria do mar e que tem permitido melhorias significativas na qualidade da água. “Em 2015, a Região adoptou uma estratégia para poluição zero no mar e essa estratégia tem vindo a dar frutos”, afirmou Eduardo Jesus, na Doca do Cavacas. O deputado salientou que, “na sequência desse compromisso...