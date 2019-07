“Estradas regionais cada vez mais seguras”

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, visitou ontem as obras já concluídas da estabilização do talude sobranceiro à ER 205, no Palheiro Ferreiro. Na ocasião, o governante disse que a obra, orçada no valor total de 1,2 milhões euros, foi iniciada em Novembro, estando esta intervenção relacionada com “problemas de desprendimento” na sequência do 20 Fevereiro de 2010, tendo sido financiada pela Lei de Meios.

“Vale cada cêntimo, porque as nossas estradas regionais não são as mais seguras do mundo, toda a gente tem essa noção”, disse, acrescentando que “são estradas difíceis, com desníveis significativos, com taludes enormes”.

Com o intuito garantir a estabilidade global do talude e a segurança de pessoas e bens, revelou ainda que foi procedida à modelação do mesmo numa extensão de cerca de 140 metros, bem como a pavimentação da plataforma rodoviária.

Amílcar Gonçalves considera fundamental qualquer investimento na segurança das estradas regionais para que estas fiquem “cada vez mais seguras”.

“As estradas regionais estão agora cada vez mais seguras e mais agradáveis de serem transitadas”, frisou o governante durante a visita às obras já concluídas da estabilização do talude sobranceiro à ER 205, no Palheiro Ferreiro

Na oportunidade, o Governo Regional vai avançar em breve com quatro novas intervenções no Funchal, na Ponta do Sol e na Ribeira Brava (zona oeste da ilha) e em Santa Cruz (zona leste). s.s.g.