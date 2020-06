Arrancam, no próximo mês de Setembro, as obras de reconstrução da Estrada Regional 218, no troço entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira. Ao longo de pouco mais de cinco quilómetros, além da pavimentação da via, será feita a estabilização dos taludes, a introdução ou reconstrução de órgãos de drenagem longitudinais e transversais, bem como a instalação de equipamentos de...