É uma equipa do Nacional com motivação em alta que joga esta manhã (11 horas, com transmissão na SportTV 1) em casa do Estoril, em partida da 13.ª jornada da II Liga.

Esta elevada moralização alvinegra consubstancia-se, sobretudo, no facto da equipa vir de uma série de três vitórias consecutivas, com a particularidade de duas delas terem sido alcançadas perante adversários directos...