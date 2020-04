O Sindicato dos Estivadores irá enviar uma carta ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, onde dá conta de algumas preocupações relacionadas com o contágio pela covid-19 através da introdução de novos carros na Madeira.

Nessa carta diz que, no porto do Caniçal, “continuam a ser embarcadas, no topo dos contentores, viaturas automóveis nos portos do Continente”, representando...