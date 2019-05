Realizou-se ontem a abertura da 45.ª Feira do Livro do Funchal. Até ao dia 2 de Junho, muitas são as iniciativas que irão acontecer na movimentada Avenida Arriaga.

Ao longo da placa central estão presentes 25 expositores de editoras, livreiros, alfarrábios e um expositor com duas rádios regionais. Durante 10 dias vão estar presentes 62 autores, numa edição que inclui conversas e...