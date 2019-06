O tema é polémico e divide o Parlamento madeirense: de um lado os partidos da oposição que culpam o PSD pela paragem dos trabalhos da comissão que estava a tratar do tema; do outro, o PSD que, através de José Prada, afirma que “processo de revisão do Estatuto Político-Administrativo” não se esgota numa legislatura.

A adensar a controvérsia, em entrevista concedida ao DIÁRIO no dia...